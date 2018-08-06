Оттава, 7 августа, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Канада продолжит отстаивать права человека в Саудовской Аравии несмотря на высылку посла из страны, заявила глава МИД Канады Христя Фриланд, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Канада всегда будет отстаивать защиту прав человека, включая права женщин и свободу самовыражения во всём мире. Мы никогда не отступим в продвижении этих ценностей, и мы уверены, что данный инцидент является критическим для международной дипломатии», — заявила она.

Также канадский министр выразила обеспокоенность высылкой канадского дипломата из Эр-Рияда, но подчеркнула, что посольство страны в Саудовской Аравии продолжает работать в штатном режиме.

«Канада продолжит защищать права человека и тех храбрых мужчин и женщин, которые продвигают эти фундаментальные права по всему миру», — заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Саудовская Аравия дала сутки послу Канады на то, чтобы покинуть страну. Также Эр-Рияд принял решение заморозить все торговые и инвестиционные транзакции с Канадой и приостановить все совместные образовательные программы.

Этому предшествовало требование канадского МИД освободить арестованных в королевстве правозащитниц, что было расценено как вмешательство во внутренние дела государства.