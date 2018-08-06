Болонья, Италия, 7 августа, 2018, 00:55 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате взрыва грузовика в городе Болонья (Италия) достигло 84, пишет газета Repubblica.

Взрыв

Уточняется, что в результате ДТП погибли двое, а 84 пострадали, причем 14 человек сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, взрыв произошел на трассе в Болонье 6 августа. В результате столкновения с другим автомобилем взорвался грузовик, перевозивший топливо. В результате пострадали люди в других автомобилях.