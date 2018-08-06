Москва, 7 августа, 2018, 00:41 — ИА Регнум. Члены Демократической партии США настроены на новые антироссийские санкции, в отличие от американского президента Дональда Трампа, заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки (США), на встрече с депутатами Госдумы.

U.S. Senate Рэнд Пол

Пол, комментируя ситуацию с расширением санкций, пообещал не голосовать за очередной антироссийский законопроект.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры с Полом провел глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Обсуждалась в том числе тема помощи арестованной в США российской гражданке Марии Бутиной.