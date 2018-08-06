Тегеран, 7 августа, 2018, 00:03 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани выступил с приветствием позиции, которую страны Евросоюза заняли по отношению к антииранским санкциям США, сообщает 6 августа агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Европа противостоит действиям США против Ирана, несмотря на то, что длительное время является верным союзником Вашингтона», — цитирует агентство заявление Хасана Рухани.

Кроме того, Рухани заявил, что Тегеран ждет от Евросоюза решений, напраленных на сохранение многостороннего соглашения по иранской ядерной программе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Ирана заявил, что верить Вашингтону нельзя.

Напомним, представитель генсека ООН призвал сохранять соглашение по ядерной программе Ирана, несмотря на действия США, а Еврокомиссия заявила о намерении блокировать антииранские санкции Вашингтона, вступившие в силу 6 августа.