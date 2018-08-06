Соледар, ДНР, 7 августа, 2018, 01:04 — ИА Регнум. В поселке Старомихайловка один дом сгорел из-за попадания в крышу, еще три повреждены украинскими боевиками, заявили 6 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua ВСУ ведёт обстрел

Обстрел начался около 18:00 мск. ВСУ использовали гранатометы и вооружение БМП.

Как сообщалось, житель поселка Набережное был ранен украинскими боевиками в бедро.

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