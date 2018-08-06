Каракас, 6 августа, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Прокуратура Венесуэлы готовится предъявить официальные обвинения подозреваемым в покушении на президента страны Николаса Мадуро, сообщается 6 августа на официальной странице ведомства в Twitter.

Nicolasmaduro.org.ve Николас Мадуро

Как следует из сообщения, фигурантам дела вменяется измена родине, покушение на убийство государственного деятеля и сотрудников национальной гвардии, применение взрывного устройства на публичном мероприятии, участие в террористической деятельности, финансирование терроризма и сговор в преступных целях.

Напомним, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа на церемонии в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Во время речи главы государства взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой. Силовики закрыли собой президента и увели его с трибуны.

На следующий день МВД Венесуэлы сообщило о задержании шестерых подозреваемых в причастности к покушению.

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