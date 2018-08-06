Киев, 7 августа, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Украинский суд даст бывшему президенту Украины Виктору Януковичу пятнадцать лет тюрьмы с конфискацией имущества, заявил неназванный источник в Генпрокуратуре Украины (ГПУ), сообщило 6 августа издание «Главком».

Kremlin.ru Виктор Янукович

"Уже известно, что Януковичу вынесут приговор в виде 15 лет с конфискацией имущества. Пожизненного не будет. Все согласовано и сейчас подходит к логическому завершению», — рассказал источник.

После того как адвокаты бывшего президента совместно с государственным адвокатом Виктором Овсянниковым отказались принимать участие в «процессе», ГПУ начала искать «более адекватного адвоката».

Новым адвокатом, по данным собеседника издания, стал Юрий Рябовол.

«С ним уже проведены переговоры, ему поставлена задача заслушать дебаты и продемонстрировать состязательность в процессе», — сообщил источник.

В отношении нынешних защитников экс-президента будет подана жалоба в дисциплинарную комиссию, скорее всего, их лишат лицензии.

Напомним, ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк рассказал, что суд не позволяет допросить ключевых свидетелей по делу — бывшего президента страны Кравчука, спикера парламента Парубия, депутата Пашинского, а также грузинских снайперов, убивавших так называемую «Небесную сотню».

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