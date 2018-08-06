Красноярск, 6 августа, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Встреча состоялась сегодня, 6 августа, в преддверии открытия в Красноярске XIV форума Международной федерации студенческого спорта (FISU). Это важная проверка готовности Красноярска к мировому событию 2019 года. Целью форума является продвижение идей международного спортивного студенческого движения, популяризация студенческого спорта во всех странах мира. Тема форума в этом году — «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства». Всего к участию в мероприятии зарегистрировались более 170 делегатов из 52 стран мира.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска встретился с президентом FISU

Президент FISU Олег Матыцин поделился своими впечатлениями об уровне организации форума, который является тестовым мероприятием Зимней универсиады-2019.

«Я нахожусь в эпицентре событий, — заявил он, — и могу объективно оценить, что подобрана хорошая команда, в том числе, волонтёров. С точки зрения инфраструктуры, безопасности, гостеприимства — всё на достаточно высоком уровне. Конечно, Красноярск преобразился. Спортивные объекты отвечают самому современному мировому стандарту. Представители некоторых стран уже задают вопросы о возможности их использования в качестве тренировочной базы в будущем».

В свою очередь мэр Сергей Ерёмин отметил, что активная подготовка Красноярска к универсиаде продолжается, основной упор — на благоустройство города.

«В марте текущего года мы протестировали уборку улично-дорожной сети в режиме универсиады, — отметил он. — Уже в апреле — впервые так равно — зашли с ремонтом на дорожные объекты. Сейчас благоустройство города в самом разгаре: дороги, общественные пространства, фасады домов, дворы… Для проведения большого объёма работ консолидированы усилия абсолютно всех. Понимая, что в скором времени наш город станет центром мировой молодёжной «тусовки», красноярцы меняют своё отношение к городу, который достоин самого лучшего».

В завершение встречи Сергей Ерёмин и Олег Матыцин обменялись памятными подарками. Президент FISU пожелал красноярцам хорошей погоды, чтобы все запланированные работы были выполнены в срок.