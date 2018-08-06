Лондон, 6 августа, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Накануне прибытия Терезы Мэй на переговоры с Эммануэлем Макроном британский секретарь по выходу из Европейского Союза, Доминик Рааб, посетил Париж. Встреча двух глав государств не сопровождалась объявлениями, поскольку французский президент заявил, что не собирается «заменить принятый процесс переговоров по Брекситу». В связи с чем, позиция Лондона была представлена новым британским ответственным по выходу из ЕС через французские средства массовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

В интервью для французской газеты «Les Echos» он прокомментировал ситуацию «Брексита» и негативную реакцию Брюсселя на ранее опубликованную «Белую книгу». Прежде всего министр подчеркивает, что он уверен в том, что «с доброй волей с обеих сторон удастся достигнуть амбициозного соглашения в течение трех месяцев». По его мнению, Европейский союз и Великобритания имеют все шансы в скором времени выйти из складывающегося тупика в переговорах.

Говоря об экономических аспектах, Д. Рааб еще раз подтвердил, что Соединенное Королевство не будет оставаться членом Таможенного союза или единого европейского рынка. Взамен этого он настаивает, что европейская сторона должна более детально рассмотреть предлагаемое Великобританией «амбициозное торговое соглашение», которое в данной ситуации является «лучшим».

"Мы также предлагаем тесное сотрудничество по вопросам безопасности, которые имеют решающее значение как для нас, так и для нашего французского союзника», — добавил британский секретарь.

Проведение нового референдума, в случае если выгодная сделка не состоится, по мнению Д. Рааба, является маловероятным сценарием. Что касается возможности отсутствия какого-либо согласия, то это станет катастрофой как для европейцев, так и для Великобритании. Министр успокаивает, как и любое ответственное правительство, английское разрабатывает планы по оказанию чрезвычайной помощи в случае развития событий по негативному сценарию. Однако не дает четкого ответа, как будут решаться деликатные вопросы, связанные с отсутствием границы между Северной и Южной Ирландией, сбором НДС и таможенными пошлинами.

Напомним, что во вторник новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который также находился в Париже с рабочим визитом, заявил, что «обеспокоен реальной опасностью Брексита без согласия». И ужина, даже «дружелюбного», может быть недостаточно, чтобы повлиять на позицию главы французского государства.