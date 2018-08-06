Вильнюс, 6 августа, 2018, 20:54 — ИА Регнум. Вильнюсский участковый суд сегодня, 6 августа, принял очередное решение, которое легализует использование в официальных литовских документах буквы «W», не входящей в литовский алфавит, сообщили ИА REGNUM в Европейском фонде прав человека, который уже продолжительное время судится за легализацию буквы «W» в Литве.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

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На этот раз суд выиграла гражданка Литвы, которая вышла замуж за гражданина Великобритании с фамилией «Warne», взяла фамилию мужа, однако в Литве ей отказались заменять литовский паспорт с оригинальной фамилией, выдав документ с фамилией «Varne». Суд констатировал, что разночтение фамилий значительно осложняет жизнь лица, приводит к ситуациям, когда проблематично доказать брачную связь семьи, что приводит к множеству как бытовых, так и финансовых проблем. Кроме того суд посчитал, что нелитовская буква «W» в литовском паспорте никак не угрожает литовскому языку. По решению суда паспорт гражданки предписано заменить на документ с оригинальной фамилией.

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Отметим, что проблема написаний фамилий в оригинале актуальнее всего для литовских поляков, которые на протяжении нескольких десятилетий борются за право использования буквы «W», которая есть в польском алфавите, в официальных литовских документах.