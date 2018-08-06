Вашингтон, 6 августа, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Нью-Йорке обратилось к ФБР с официальным запросом о предоставлении доступа к четверым задержанным гражданам России, сообщил 6 августа пресс-секретарь диппредставительства Алексей Топольский.

Tony Hisgett ФБР

По его словам, пока ответа на запрос от американской стороны не последовало. По условиям соответствующего российско-американского соглашения, ответ должен поступить в течение трёх суток, уточнил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сегодня в консульстве сообщили о задержании по запросу нью-йоркского отделения ФБР четверых граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Согласно данным российских дипломатов, один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк, ещё двое находятся в Лос-Анджелесе. Местонахождение четвёртого подозреваемого на данный момент неизвестно.