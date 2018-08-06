Тбилиси, 6 августа, 2018, 20:45 — ИА Регнум. Независимый депутат парламента Грузии Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на пост президента Грузии. Соответствующее заявление она официально сделала на брифинге 6 августа. Зурабишвили отметила, что принять такое решение ей было очень сложно, но она пошла на такой шаг из чувства ответственности как перед предками, так и перед потомками.

Melberg Саломе Зурабишвили

«Это большая ответственность, и не только моя. Я ответственна перед моими предками, и не только перед ними, а перед всеми, кто 100 лет назад объявил независимость, а потом сохранить эту независимость не смогли — одни уехали, другие остались. В моей семье, и не только в моей семье, было много людей, которые могли стать достойными президентами Грузии, но так и не стали. Исходя из этого, я считал, что отказываться от такого вызова нельзя», — подчеркнула Зурабишвили.

Она отметила, что на посту президента ей придется от многого отказаться и во многом ограничить себя. В том числе в выполнении семейных функций.

«Несколько дней назад была свадьба моего сына, а это значит, что скоро я стану бабушкой. Я уже знаю, что в будущем, наверное, в меньшей мере смогу выполнять эту обязанность. Об этом я тоже думала, когда принимала решение о подключении к президентскому марафону», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, о президентстве она думала давно, еще в 2013 году, но дошла до этого решения только сейчас и намерена выполнить свои обязательства перед предками и превратить Грузию в европейскую страну.

«Я хочу, чтобы Грузия стала такой, как я, — грузинской и европейской», — подчеркнула Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили — потомок грузинских эмигрантов, ее дед был членом правительства Первой Грузинской Республики, но после установления советской власти в 1921 году был вынужден покинуть страну и бежать во Францию. Саломе Зурабишвили родилась в Париже и до последнего времени имела двойное — грузинское и французское гражданство. Определившись с намерением баллотироваться на пост президента, она обратилась в посольство Франции в Грузии с заявлением о прекращении ей французского гражданства.

Представители правящей партии пока воздерживаются от выражения прямой поддержки независимому кандидату. Об этом журналистам заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе. Он подтвердил, что сегодня встречался с Саломе Зурабишвили, но на этой встрече она как депутат поставила председателя парламента в известность о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. О выражении ей поддержки речь не шла, заверил Ираклий Кобахидзе журналистов.

«Консультаций сегодня у нас не было. Госпожа Саломе пришла ко мне как член парламента к председателю парламента и поставила меня в курс дела о своем заявлении. Что касается поддержки какого-либо независимого или беспартийного кандидата, мы сформируем нашу позицию только после того, как пересмотрим и обсудим весь спектр кандидатов», — заявил Кобахидзе и еще раз подтвердил, что на нынешних президентских выборах у правящей «Грузинской мечты» собственного кандидата в президенты не будет.

О том, что правящей партии не следует на этих выборах выдвигать своего кандидата в президенты, первым несколько дней назад заявил председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Он пояснил, что это необходимо для упрочения и развития грузинской демократии. При этом Иванишвили отметил, что решение партия пока не приняла и сформирует свою позицию только после внутрипартийных консультаций.

После этого заявления лидера партии в СМИ появились информации о том, что «Грузинская мечта» на предстоящих президентских выборах может поддержать кандидатуру независимого депутата парламента Саломе Зурабишвили. В кулуарах парламента говорили и о том, что с Зурабишвили проводят переговоры по этому вопросу. Косвенно депутаты парламентского большинства не исключали поддержку именно этого независимого кандидата как наиболее подходящего для поста президента Грузии.