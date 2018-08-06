Тбилиси, 6 августа, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Вступление в НАТО — единственная гарантия обеспечения безопасности и развития Грузии и всего региона в целом, заявил советник президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе, комментируя слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

По мнению Тенгиза Пхаладзе, опасения России не напрасны, а серьезность ее отношения к перспективе вступления Грузии в альянс вызвана результатами последнего, Брюссельского саммита.

«Ничего нового ни в содержании, ни в тоне этого заявления нет. Россия пытается развивать миф о том, что интеграция Грузии с НАТО может привести к дестабилизации и напряженности. Прежде всего отмечу, что в России, особенно после саммита НАТО, серьезно относятся к перспективе вступления Грузии в НАТО, и хочу сказать, что мы с партнерами приложим все усилия к тому, чтобы максимально быстро претворить эту перспективу в реальность», — подчеркнул советник президента.

Ранее СМИ распространили комментарий Дмитрия Медведева, который предсказал, что вступление Грузии в НАТО может привести к катастрофическим последствиям и конфликтам.