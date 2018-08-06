Париж, 6 августа, 2018, 20:35 — ИА Регнум. Успех первого форума, посвященного проекту «Шёлковый путь», который состоялся 14 мая 2017 года в Пекине, наглядно подтверждает китайско-российское сближение, которое ускорилось с западным бойкотом России в результате украинского кризиса. Об этом заявляет Флоран Детрой, журналист французской ведущего внешнеполитического издательства Le Monde diplomatique.

Иван Шилов ИА REGNUM Пояс и путь

Хотя обе страны разделяют критику американской гегемонии, ничто не позволяло предсказать, что Россия сделает выбор в пользу китайского проекта, который посягает на традиционную российскую зону влияния в Центральной Азии (читай: Казахстан — Le Monde diplomatique).

По мнению Флорана Детроя, основная причина, из-за которой Китай стремится развивать альтернативный торговый путь через Центральную Азию, — защита его торговли с Европой. В настоящее время 95% торгового оборота с Европейским союзом проходит по морю. Прежде всего Пекин опасается, что в случае конфликта с Вашингтоном ему грозит торговая блокада со стороны союзников США в регионе: Японии, Южной Кореи, Тайваня и Австралии.

Что касается России, то в статье утверждается, что прежде всего российская заинтересованность обусловлена надеждой на расширение торговли и на новые инвестиции. Другая цель сотрудничества России заключается в контроле Китая, который пытается сблизиться со странам на юге своей территории, в Центральной Азии и на Кавказе. Однако, несмотря на все заманчивые перспективы, по мнению французского журналиста, Россия рискует быть только транзитной территорией или поставщиком сырья. Кроме того, в статье подчеркивается, что Пекин сопровождает свои инвестиции соглашениями об политическом и военном сотрудничестве, которые, по мнению Москвы, конкурируют с его собственным проектом региональной интеграции бывших советских республик — Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

«В настоящее время китайская стратегия заключается в том, чтобы сделать ставку на большое разнообразие альтернативных маршрутов. И Россия, как представляется, осознает, что она может быть лишь второстепенной страной в пекинском глобальном проекте, особенно в экономическом плане», — подводит итог журналист-обозреватель французского издания Le Monde diplomatique.