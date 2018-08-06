Краснодар, 6 августа, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате массового ДТП в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации ведомства, авария произошла в Кавказском районе, на 122-м километре автодороги Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, автомобиль Nissan протаранил следовавший в попутном направлении автомобиль Hyundai, водитель которого начал выполнять поворот налево. В результате удара вторую иномарку отбросило на полосу встречного движения перед грузовиком Volvo. От столкновения водитель Volvo потерял управление и столкнулся с ещё двумя грузовиками, а затем опрокинулся на легковые автомобили «ВАЗ» и LADA.

Водитель и пассажир «ВАЗа» скончались на месте. Пострадали водитель грузовика Volvo, а также водитель и два пассажира Hyundai, один из которых — семилетний ребёнок.

Правоохранительные органы в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.