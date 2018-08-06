Ташкент, 6 августа, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Рабочие группы Узбекистана и России обсудят подготовку десятого заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщили 6 августа в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

Mil.ru Россия и Узбекистан

Переговоры рабочих групп пройдут с 7 по 9 августа в Москве. В состав делегации из Узбекистана войдут представители МИД, внешней торговли, занятости и трудовых отношений и другие ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля главы МИД России и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов провели телефонный разговор, посвящённый двусторонним отношениям. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.