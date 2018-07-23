Астана, 6 августа, 2018, 20:00 — ИА Регнум. В Казахстане 226 инвалидов I и II группы, а также инвалиды с детства поступили в высшие учебные заведения республики на основе образовательных грантов, сообщает 6 августа издание Zakon.kz.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Среди данной категории студентов средняя сумма баллов по единому национальному тестированию составила 81%. По направлению «образование» гранты получили 81 человек, «творческие науки и технологии» — 40 человек, по медицинским специальностям — 21 человек, «гуманитарные науки» — 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля министерство труда и социальной защиты населения Казахстана внесло изменения в правила использования пособий по инвалидности. Теперь 70% выплат будут поступать не на прямую лицам, которые признанны недееспособными, а на счета органов местного самоуправления.