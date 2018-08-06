Вильнюс, 6 августа, 2018, 19:35 — ИА Регнум. После того, как центр кибернетической безопасности Литвы дважды рекомендовал жителям не пользоваться сервисом Yandex. Taxi, который заработал в Вильнюсе с 26 июля, а позже вывод об «опасности» приложения сделал департамент госбезопасности Литвы, сама компания сегодня, 6 августа, объявила, что клиентами сервиса в Вильнюсе стало уже свыше 10 тыс. пользователей, а пик скачивания программы пришёлся на минувшие выходные, 4−5 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Читайте также: Кибербезопасность Литвы повторно рекомендовала не пользоваться Yandex. Такси

Сервис изначально объявил, что по случаю старта работы в столице Литвы цена за поездку будет считаться со скидкой в 50% от тарифов, которые и так для Вильнюса — ниже конкурентов. Однако после того, как самоуправление Вильнюса, ряд депутатов парламента, а затем и двух спецслужб объявили, что сервис едва ли не «шпионский», который якобы отправляет личные данные в Россию, а каждый мобильный телефон, на котором установлено приложение, превращает чуть ли не в «шпионской устройство», Yandex. Taxi объявил, что все выходные партнёрские автомобили сервиса будут возить пассажиров полностью бесплатно. В итоге, по утверждению представителей сервиса, приложение скачали тысячи пользователей.

Читайте также: Премьер Литвы выступил против Yandex. Taxi

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против использования сервиса высказался в том числе и премьер Литвы Саулюс Сквернялис, а член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Арвидас Анушаускас и вовсе призвал изгнать Yandex. Taxi из всего Евросоюза. До Вильнюса в Прибалтике сервис заработал в столицах Латвии и Эстонии, однако его появление не вызвало скандалов в Риге и Таллине.