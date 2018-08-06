* запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, 6 августа, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Петербурга принял к производству четыре уголовных дела в отношении выходцев из Средней Азии, арестованных сразу после взрыва в петербургском метро в апреле 2017 года. Тогда под стражу попали сразу десять человек, которым предъявили обвинение в вербовке и пособничестве терроризму. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, с четверых фигурантов сняли эти обвинения — они превратились в «недоносителей».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал на станции метро «Технологический институт». 3 апреля 2017 года

Теперь гражданам России Шухрату Сатымбаеву, Айжигиту Айтматову, Баходиру Мадрахимову и гражданину Киргизии Искандеру Нурбаеву вменяют статью 205.6 УК РФ — «несообщение о преступлении».

По версии следствия, Сатымбаев, Айтматов и Нурбаев состояли в группах в мессенджере WhatsApp, где другие лица, а именно арестованные после взрыва Исламбек Ойбек и Азизбек Рустамов, являясь приверженцами радикальных идей ислама, пропагандировали, одобряли и поощряли деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), принялись вербовать сторонников — преимущественно среди выходцев из стран Средней Азии — «для оказания содействия террористической деятельности».

Именно через эти группы Рустамов и Ойбек, считают следователи, «идеологически обрабатывали» участников — убеждали «в религиозном единстве мусульман», правильности действий ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и необходимости насилия в отношении тех, кто ислам не исповедует. В мессенджере они делились видеороликами, сведениями о политических и религиозных событиях в Сирии.

«В частности, о боевых действиях между правительственными войсками и НВФ, которые пропагандировали свержение светского государства и создание радикального исламского государства на территории Сирии, а также необходимость религиозного единения мусульман, путем участия в НВФ и ведения «джихада», — сообщают в суде.

СК также уточняет, что Баходир Мадрахимов в этих группах не состоял, «однако был осведомлен об их создании и содержании».

Если раньше по статье 205.1 фигурантам грозило длительное заключение, то по статье 205.6 они могут отделаться штрафом в размере 100 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на год.

Напомним, 3 апреля 2017 года в метрополитене Петербурга между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника. Более 50 человек получили ранения и травмы.

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* организация, деятельность которой запрещена в РФ