Москва, 6 августа, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым состоялась сегодня, 6 августа, в Москве. Руководитель республики доложил главе правительства о состоянии в сфере здравоохранения и о других социально-экономических вопросах.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с Юнус-Беком Евкуровым

По словам Евкурова, в республике за последние пять лет при помощи федерального центра был построен ряд значимых медицинских учреждений, в том числе перинатальный центр, детская больница, онкологический диспансер и другие. Все это дало возможность снизить в республике общую и младенческую смертность.

Так, по общей смертности Ингушетия занимает последнее место в РФ, на 20% снизилась смертность из-за онкологических заболеваний, на 27% — младенческая, и к нулю сведена за два года материнская смертность, приводит слова Евкурова ТАСС.

Однако есть еще ряд нерешенных вопросов в сфере здравоохранения, в том числе необходимо построить несколько новых зданий для районных и городских больниц, многопрофильной больницы и психоневрологического диспансера.

Как отметил Евкуров, по этим вопросам власти региона находят понимание в социальном блоке правительства.

Напомним, на встрече с Медведевым в апреле 2017 года глава Ингушетии также поднимал вопрос о необходимости строительства многопрофильной больницы и психоневрологического диспансера. В ходе этой встречи также говорилось о решении проблемы безработицы в регионе и создании новых рабочих мест.

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