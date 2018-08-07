Ватикан, 7 августа, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Утверждение папой Римским Франциском изменения статьи 2267 катехизиса Католической церкви признает принципиальную недопустимость смертной казни. Кроме того, Ватикан берет на себя задачу «решительно ходатайствовать об отмене смертной казни во всём мире, наставляя в свете Евангелия о том, что смертная казнь неприемлема, поскольку она посягает на неприкосновенность и достоинство человека». Как выполнять эту задачу в странах, где смертная казнь существует, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Многие страны, не отменившие смертную казнь, не являются католическими, а с некоторыми из них у Ватикана нет дипломатических отношений — как с Китаем, который Amnesty International называет «главным палачом» мира. Кроме Китая, порядка 84% зарегистрированных случаев смертной казни приходятся на Иран, Саудовскую Аравию, Ирак и Пакистан — страны, умиротворять настроения, менять общественное и правительственное мнение в которых в силу понятных причин будет для Ватикана довольно сложно. А что же США?

Движение противников смертной казни в США развито, в том числе среди католиков, и решение Святого престола станет для них поддержкой. Трудность состоит в том, что и многие сторонники смертной казни являются католиками, а СМИ напоминают, что, например, католики-губернаторы из Техаса и Небраски сами председательствовали на казнях. В Верховном суде тоже есть католики, которые не заявляли об осуждении смертной казни. И, наконец, само общество, в котором примерно равное соотношение противников и сторонников постепенно и немного меняется в сторону вторых.

Какой позиции можно ждать в этой ситуации от Белого дома, читайте в статье: Вызов США: папа Франциск запрещает смертную казнь

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