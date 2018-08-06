Липецк, 6 августа, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» в Липецкой области отметили пятилетие своей деятельности в регионе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, за пять лет волонтеры провели 248 операций и приняли участие в спасении 54 детей.

Admlip.ru Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» награждены благодарностями главы региона

Заместитель руководителя региона Александр Никонов вручил 14 волонтерам благодарности главы администрации Липецкой области Олега Королева.

«Нет ничего важнее жизни, и тем более — жизни ребенка», — сказал Александр Никонов, подчеркнув необходимость деятельности «Поиска пропавших детей».

В 2018 году волонтеры получили средства из Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Опыт работы липчан перенимают во многих российских городах.

«Организация стала качественным связующим звеном между обществом и всеми силовыми структурами области, мотивируя жителей к активным, правильным действиям при поисково-спасательных работах во имя спасения жизней», — считает руководитель региона Олег Королев.