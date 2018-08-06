Липецкие волонтеры за пять лет спасли более 50 пропавших детей
Липецк, 6 августа, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей» в Липецкой области отметили пятилетие своей деятельности в регионе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, за пять лет волонтеры провели 248 операций и приняли участие в спасении 54 детей.
Заместитель руководителя региона Александр Никонов вручил 14 волонтерам благодарности главы администрации Липецкой области Олега Королева.
«Нет ничего важнее жизни, и тем более — жизни ребенка», — сказал Александр Никонов, подчеркнув необходимость деятельности «Поиска пропавших детей».
В 2018 году волонтеры получили средства из Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Опыт работы липчан перенимают во многих российских городах.
«Организация стала качественным связующим звеном между обществом и всеми силовыми структурами области, мотивируя жителей к активным, правильным действиям при поисково-спасательных работах во имя спасения жизней», — считает руководитель региона Олег Королев.