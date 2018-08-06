Башкирия, 24 января, 2008, 15:11 — ИА Регнум. В Татарстане 24 января из-за непрекращающейся вторые сутки снежной бури временно закрыт ряд дорог и трасс на северо-восточном направлении.

"Закрыты дороги в направлении Башкирии и Самарской области, а также дорог Аксубаево-Чистополь, Аксубаево-Нурлат, Аксубаево-Альметьевск (Аксубаевский район)", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, в настоящее время на автовокзале Бугульмы задержаны до улучшения погодных условия три пассажирских автобуса (около 40 пассажиров), на автовокзале Чистополя - один автобус (16 пассажиров). На автовокзалах работают буфет и столовая, люди размещены в гостиницах.