Токио, 7 августа, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Северокорейские спецслужбы печально прославились в 70−80-х годах прошлого века похищениями японских граждан. Можно ли добиться возвращения похищенных японцев на родину и закрыть эту мрачную страницу истории ХХ века, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Цитата из к/ф «Похищение Фредди Хайнекена» реж Даниэль Альфредсон. 2014. Нидерланды, Бельгия, Великобритания, США Похищение

Официальные лица КНДР признают и выражают раскаяние в похищениях мирных японцев в указанные годы. Но японская и северокорейская оценки числа похищенных существенных расходятся. По некоторым данным, в КНДР остаются от десяти до сотни заложников-японцев. В то же время власти КНДР утверждают, что похищенных японцев в Северной Корее нет: пятеро были отпущены на свободу, а остальные умерли; но представленные для опознания останки умерших, по утверждению Токио, оказались принадлежащими другим людям.

Северокорейский руководитель Ким Чен Ын в июне 2018 года отдал приказ «еще раз объяснить Токио» обстоятельства, связанные с японскими заложниками. Решение этого вопроса немаловажно для нормализации не только отношений между КНДР и Японией (до сих пор находящихся в состоянии войны), но и для судьбы всего региона. Свое веское слово могло бы сказать и российское внешнеполитическое ведомство.

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