Москва, 6 августа, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Если украинская пропаганда хочет уверенно себя чувствовать, то ей нужно, чтобы граждане Украины как можно меньше общались с жителями России, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Об этом он заявил 6 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«Ясно, что никакой внятной экономической составляющей в этом решении нет, — сказал Новиков. — Здесь никакой экономической логики нет, а есть абсолютно политическое решение, такое же, каким в своё время было решение о прекращении авиаперевозок. Речь идёт о том, чтобы окончательно разорвать все связи между Россией и Украиной, и это тоже понятно, почему делается. Если пропаганда украинская хочет себя уверенно чувствовать, то для этого нужно максимально локализовать контакты граждан Украины с гражданами России»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению главы комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова («Единая Россия»), заявление Омеляна о блокировке железнодорожного сообщения между РФ и Украиной ударит по украинской экономике, промышленности и гражданам.

«Как Украина намерена доставлять уголь: топливо идёт из России? Откуда украинские железнодорожники будут брать деньги? Российские рейсы самые прибыльные. Сколько гастарбайтеров не доедет до России, из которой они шлют на родину миллиарды долларов? — поинтересовался депутат. — Назло бабушке отморозим уши. Впрочем, не в первый раз».