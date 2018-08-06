Фоджа, Италия, 6 августа, 2018, 18:06 — ИА Регнум. В результате столкновения двух грузовых машин в итальянской провинции Пулья погибли 11 человек, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 6 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Один из грузовиков перевозил на открытой платформе людей, которые возвращались с работ по сбору помидоров. Все погибшие — мигранты, сообщили агентству в правоохранительных органах.

В последнее время количество подобных трагических инцидентов в Италии увеличилось, отмечает Ansa. Проблема, по мнению издания, в вопиющих нарушениях условий труда.