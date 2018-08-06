Вашингтон, 6 августа, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Бизнесу придется выбирать, с кем работать — или с США, или Ираном, заявил сенатор Линдси Грэм. Выражая полную поддержке решения Дональда Трампа о введении жестких санкций против «убийственного иранского режима», в своем «твиттере» 6 августа сенатор написал:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

«Я надеюсь, что наши европейские союзники перестанут находиться на стороне аятоллы и его военной машины, и последуют за президентом Трампом, когда дело доходит до введения санкций и поддержки иранского народа. В рамках этих новых санкций предприятиям во всем мире придется выбирать: вести бизнес с американской экономикой или с иранской экономикой? Вы не можете делать то и другое».

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз «глубоко сожалеет» о решении США ввести с 7 августа санкции против Ирана, в связи с чем в силу вступает закон о защите европейских компаний, работающих с исламской республикой. Соответствующее заявление подписали министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини.