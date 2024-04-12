Тамбов, 6 августа, 2018, 17:49 — ИА Регнум. В текущем году в Тамбовской области планируется собрать более 3,7 млн тонн зерна, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ежедневно тамбовские аграрии добавляют в закрома региона более 100 тыс. тонн зерновых культур.

Volganet.ru Уборка урожая зерновых с помощью комбайна

Урожай тамбовского зерна подходит к отметке в 1,5 млна тонн. Об этом сегодня рассказал журналистам начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

На сегодняшний день зерновые культуры убраны на площади свыше 420 тысяч гектаров, что составляет 35% от общего объема посевов. Средняя урожайность — от 33 до 35 центнеров с гектара. Самая высокая урожайность достигнута в Петровском районе — 40 центнеров с гектара. Около 37 центнеров с гектара собирают аграрии Староюрьевского и Мичуринского районов. По словам специалистов, устойчивая сухая погода, установившаяся в регионе, будет способствовать ускоренному созреванию и активной уборке урожая.

«Мощности хранения зерна в нашей области составляют 4,5 млн тонн, — говорит Александр Аксенов. — В настоящий момент ведется приёмка, подработка, очистка и сушка зерна».

По словам директора тамбовского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки Александра Сычкова, урожай этого сезона прогнозируется удовлетворительным и полностью покроет потребности как Тамбовской области, так и стран, куда зерно экспортируется.

Заготовка грубых кормов в регионе выполнена почти на 85% от потребности.

«Остается актуальным вопрос уборки пожневых остатков с тамбовских полей. В ближайшее время мы планируем провести семинар для растениеводов, на котором продемонстрируем технологию и технику для измельчения соломы. Пожневые остатки возвращаются в почву и служат удобрением, тогда как излюбленный способ сельхозпроизводителей — применение открытого огня — наносит вред почве и чреват угрозой пожара», — подчеркнул Александр Аксенов.

На тамбовских полях работают более 10 тыс. тракторов и 3 тыс. зерноуборочных комбайнов.

Отметим, что местные аграрии получили на проведение жатвы почти 11,7 млрд рублей кредитных ресурсов. Основными кредиторами тамбовских растениеводов являются Россельхозбанк, Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно Тамбовская область производит более 3 млн тонн зерна. Ранее губернатор Александр Никитин подчёркивал, что регион входит в тройку лидеров ЦФО по производству зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. На долю области приходится более 10% производства сахара-песка и около 8% производства этилового спирта в стране.

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