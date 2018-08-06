Москва, 6 августа, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Экономически Украина неотделима от России и без России существовать не может, убежден директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что украинские власти обсуждают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отдать концы

«Экономически Украина неотделима от России и без России существовать не может, — сказал Делягин. — Что, собственно, она сейчас и доказывает своей агонией. Министр инфраструктуры показывает, что его задача — это уничтожение инфраструктуры. Если бы человек хотел развивать какие-то ценности, он бы рассказывал про планы по интенсификации железнодорожного сообщения с Европой, об интенсификации внутреннего сообщения».

Однако созидательные задачи, как считает Делягин, перед киевским режимом не стоят в принципе.

«Даже теоретически, — добавил Делягин. — Перед ней стоят задачи разрушительные, задачи по утилизации своего народа и ликвидации своей страны. Из украинцев хотят сделать новый народ, смысл существования которого заключается в ненависти к нашей стране и к нам. Соответственно, ненависть с жизнью не совместима. То есть будет народ-суицидник».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в эфире телеканала «1+1», министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признался, что украинские власти обсуждают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.

Отметим, что это уже не первое предложение о закрытии железнодорожного сообщения с Россией, озвученное украинскими политиками. Активными сторонниками этого шага являются секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, а также председатель парламента страны Андрей Парубий.