Ярославль, 6 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Председатель Совета отцов России Андрей Коченов проинспектировал, как в Ярославле проходит акция «Отцовский патруль». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Андрей Коченов

Руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ Андрей Коченов 6 августа посетил Ярославль, где встретился с региональным активом Совета отцов и представителями местных общественных организаций. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал, что в каждом муниципальном образовании региона сегодня есть представители отцовского сообщества, принята программа, направленная на защиту семейных ценностей.

В рамках российской акции «Отцовский патруль» ярославские активисты проверяют места массового отдыха с целью профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Вопросы безопасности — самые главные в период школьных каникул. Правильно, что в ходе рейдов не только выявляете нарушения и недостатки в работе аттракционов, детских центров, загородных лагерей, но и активно ведете профилактическую работу как с родителями, так и с предпринимателями», — сказал Андрей Коченов.

Андрей Коченов принял участие в рейде по Городскому парку культуры и отдыха на острове, который прошел в рамках акции «Отцовский патруль». Как сообщил один из участников рейда, в ходе рейда приостановлена деятельность трёх аттракционов и кафе.