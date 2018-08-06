Стерлитамак, Башкирия, 6 августа, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Биологические очистные сооружения в городе Стерлитамаке (Башкирия) модернизируют до конца 2018 года, они станут более устойчивы к паводкам и другим возможным чрезвычайным ситуациям, а проходящая через них вода будет на 15% чище, сообщили в Башкирской содовой компании (БСК), управляющей очистными сооружениями.

Soda.ru Башкирская содовая компания

«По итогам комплексных научно-исследовательских работ на биологических очистных сооружениях был спроектирован новый узел ацидофикации осадка сточных вод. Сейчас ведется строительство нового узла, до конца 2018 года оно будет завершено. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 55 миллионов рублей», — цитирует РИА Новости слова представителя БСК.

В компании также отмечают, что новая система позволит избежать сбоя в случае паводка, когда для очистки будет поступать большое количество воды, содержащей вредные вещества. По данным БСК, подобный проект впервые реализуется в России.

«Новаторский способ очистки сточных вод (с использованием узла ацидофикации) придуман в Южно-Российском государственном политехническом университете. Аналогов ему пока нет. Способ эффективен и дешев, хоть и мало кому из специалистов известен. Жители сразу почувствуют эффект — река Белая будет оставаться чистой при любых катаклизмах. А чистая вода — это отдых, рыбалка и другие развлечения», — рассказал заместитель генерального директора по технической политике БСК Федор Афанасьев.