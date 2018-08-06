Нальчик, 6 августа, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Более 230 тыс. туристов отдохнули в первом полугодии 2018 года на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Большинство из них — жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, а также регионов-соседей — Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской области.

Resort-elbrus.ru Горнолыжник

По информации пресс-службы АО «Курорты Северного Кавказа», при этом статистика туристического потока сохранилась на уровне 2017 года, прирост демонстрируется небольшой. Более половины гостей (57%) — жители Москвы и Московской области.

В министерстве курортов и туризма республики отметили, что растет и число иностранных туристов, которых привлекает не только курорт «Эльбрус», но и другие достопримечательности Кабардино-Балкарии. С 2014 по 2017 годы в регионе побывало около 70 тыс. гостей из 72 стран мира, рассказал глава минкурортов Мурат Шогенцуков.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ приняло решение сделать два курорта Северного Кавказа эталонными к 2025 году. В число этих курортов вошли «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. За семь лет они должны выйти на операционную рентабельность и запланированные показатели турпотока.

В понятие эталонного горнолыжного курорта входит создание не менее 30 км горнолыжных трасс, не менее четырех горнолыжных подъемников и гостиниц не менее чем на шесть тысяч мест. Курорт должен принимать до 350 тыс. туристов в год.

Что касается планов для курорта «Эльбрус», то власти рассчитывают, что к 2025 году он сможет принимать около 650 тыс. туристов в год, а число новых рабочих мест, созданных здесь, составит более 1200.