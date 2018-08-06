Москва, 6 августа, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Средние розничные цены на бензин в России в июле впервые с начала года снизились в месячном выражении. Соответствующие данные обнародовала 6 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Как сообщается, в июле цены на бензин снизились на 0,2%. При этом за период с начала года цены выросли на 9,2%, по сравнению с июлем 2017 года — на 11,8%.

Отмечается также, что уже четвёртый месяц подряд заметно растут цены на газовое моторное топливо. За июль они выросли на 5,2%.

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