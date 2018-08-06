Мощный взрыв на автостраде в Болонье не повлиял на работу аэропорта
Болонья, Италия, 6 августа, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Взрыв, произошедший 6 августа на автостраде в Болонье, не повлиял на функционирование аэропорта, сообщается 6 августа на странице воздушного порта в Twitter.
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По расписанию. Табло
«Взрыв, случившийся после ДТП на объездной автомагистрали в Болонье, не затронул аэропорт. Рейсы осуществляются согласно расписанию», — указано в сообщении в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа на автодороге в районе аэропорта Болоньи произошел сильный взрыв.
По разным данным, взорвался бензовоз или транспортер автомобилей. Фото и видеоматериалы демонстрируют большой столб огня и сильное задымление. Есть пострадавшие. Автомобильное движение в районе происшествия заблокировано.