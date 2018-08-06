Иваново, 6 августа, 2018, 16:27 — ИА Регнум. В Ивановской области наблюдается дефицит вакцины от полиомиелита, задержки поставок объясняют сложностями с технологией производства.

(сс) qimono Вакцинация

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты объясняют задержки федеральных поставок полиомиелитной вакцины в регионы с временными трудностями у производителей и поставщиков. Проблема характерна не только для России, но и для всего мира: в связи с полным переходом на использование только инактивированных препаратов к 2019 году, в соответствии с планом Всемирной организации здравоохранения по искоренению полиомиелита, потребность в такой вакцине резко возросла.

По информации Ivanovonews.ru, вакцина (речь идет о российском препарате Полимилекс) в регион в последний раз поступала в мае, а спустя месяц иммунизация была приостановлена.

Специалисты повода для паники не видят. Как сообщил изданию главный детский инфекционист Ивановской области Владимир Баликин, никакой опасности в том, что иммунизация от полиомиелита будет отодвинута на три или шесть месяцев, нет: у детей всё равно будет иммунитет. Следующей поставки препарата в регион ждут в сентябре.