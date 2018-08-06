* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 6 августа, 2018, 16:33 — ИА Регнум. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь угрожают Мосулу, сообщает 6 августа Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Экс-глава провинции Ниневия Атиль аль-Нуджаифи отметил, что террористические группировки вновь начали проявлять активность у иракско-сирийской границы.

По мнению отставного политика, если деятельность «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будет пресечена, то это чревато пробуждением спящих в Мосуле ячеек.

Напомним, Мосул долгое время был главным форпостом террористов в Ираке, именно здесь боевики провозгласили о создании халифата в 2014 году. Город был отбит у террористов с серьезными издержками для мирных жителей.