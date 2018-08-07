Варшава, 7 августа, 2018, 04:18 — ИА Регнум. Вторая половина лета для Польши — это так называемый «огуречный сезон», когда замедляется и затихает всякая активность, не исключая и политическую. Тем не менее и на таком фоне то тут, то там случаются тревожные вспышки. Где беспокойно на польском политическом горизонте, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM © ©

Приближающийся избирательный цикл, одной из важнейших составляющих которого будут выборы в Европарламент в конце мая 2019 года, может стать раундом новой политической игры между партией «Право и Справедливость» и польской так называемой «объединенной оппозицией».

Слабостью позиции и отсутствием внятной стратегии оппозиционеров до сих пор выигрышно подчеркивались сильные стороны правящей партии. И если на внутреннем фронте сильных противников у «Права и Справедливости» не просматривается, то действия Евросоюза по отношению к Польше могут многое изменить. Стабильность, достигнутая в последние годы правящей партией, может для многих польских «сверхлибералов» стать объектом нападок.

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