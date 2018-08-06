Воронеж, 6 августа, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев поручил активизировать работу по созданию условий для продажи гражданами продукции, произведенной в домашних хозяйствах, на специально оборудованных ярмарочных площадках. По его мнению, дополнительные торговые места должны стать одной из превентивных мер по борьбе с незаконной торговлей. Об этом он заявил 6 августа на еженедельном совещании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Иван Куликов. Ярмарка. 1910

Как сообщила врио руководителя департамента предпринимательства и торговли области Галина Абричкина, с начала года специалисты провели 1365 рейдов по борьбе с незаконной торговлей в регионе. Наложено штрафов более чем на 2,7 млн рублей. При этом, по данным на 2018 год, по сравнению с прошлым годом количество мест незаконной торговли и торгующих на них граждан сократилось почти в полтора раза.

Александр Гусев обратил внимание на необходимость принятия превентивных мер по борьбе с незаконной торговлей. Одна из них — создание условий для реализации гражданами продукции, произведенной в домашних хозяйствах, на специально оборудованных ярмарочных площадках.

«Рейдовые мероприятия нужны, и тем не менее давайте также подумаем о создании дополнительных мест для торговли», — поручил глава региона.