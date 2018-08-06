Москва, 6 августа, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Заявление властей Украины о возможном прекращении железнодорожного сообщения с РФ — просто громкие высказывания накануне выборов. Правительство Украины знает, что отгородиться от РФ им не удастся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 августа заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечты. Порошенко. Луна. Черт. Сон

«Очевидно, что такого рода предложения не делают люди, уверенные в своей правоте. Они хотят отгородиться от России и делают это давно. При этом отгородиться они не могут и хорошо это знают, но поскольку дело идёт к выборам, то они готовы назло бабушке отморозить уши», — заявил Затулин.

По его словам, власти Украины делают такие заявления в преддверии выборов, чтобы выглядеть наиболее патриотично для граждан своей страны.

«Истерия нарастает, (президент Украины) Пётр Порошенко чувствует себя неуверенно, он должен выглядеть как самый украинский из всех возможных украинских кандидатов, самый оголтелый, самый националистический. Отсюда и все эти страсти-мордасти от него и от его правительства», — уверен Затулин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство Украины хочет прекратить железнодорожное сообщение с РФ. О том, что чиновники рассмотрят такую возможность заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.