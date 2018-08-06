Пошехонье, Ярославская область, 6 августа, 2018, 15:50 — ИА Регнум. В День города, 4 августа, в Пошехонье после ремонта был открыт кинотеатр «Юбилейный». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Обновленный кинотеатр

Пошехонскому кинотеатру «Юбилейный» более 50 лет. Здесь проходят вечера, концерты, творческие встречи, на которые собираются и ветераны, и молодежь. В 2014 году на условиях софинансирования в рамках областной программы «Доступная среда» на капитальный ремонт здания было выделено более 3 миллионов рублей. Тогда привели в порядок кинозал и фойе, санузлы и гардероб, подвели коммуникации, заменили окна, электрику, адаптировали кинотеатр для доступа маломобильных групп населения и инвалидов.

В прошлом году кинотеатр стал одним из победителей конкурса, объявленного Федеральным фондом кино, и получил грант в размере 5 миллионов рублей на приобретение современной техники. Еще 650 тысяч рублей на обновление фасада здания, косметический ремонт кинозала и рекламное оборудование было выделено из местного бюджета.

Теперь в «Юбилейном» удобные кресла, система многоканального звука, мощный цифровой проектор, 3D-оборудование и новый киноэкран. Пошехонцы, не выезжая в другие города, могут знакомиться с новинками кинопроката в хорошем качестве, в том числе в 3D-формате.

Оценить качество нового оборудования в День города смогли и взрослые, и маленькие пошехонцы. Мультфильмом «Папа, мама, гусь» в формате 3Dоткрылся фестиваль детского мультфильма, который продлится до 12 августа. Вечером состоялся показ фильма «Гоголь. Вий: не выходи из круга».

Демонстрация новинок российского проката начнется с 16 августа, сообщают в региональном правительстве.