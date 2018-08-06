Луганск, 6 августа, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Украинские войска препятствуют работе патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в которых находятся граждане России, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 6 августа «Луганский информационный центр».

ИА Красная Весна Колонная машин ОБСЕ. ДНР

По его словам, 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила соответствующие указания от руководства. В связи с этим, отметил Марочко, наблюдатели не могут нормально работать и выполнять свои обязанности.

Подполковник подчеркнул, что есть проблема в зоне разведения сил в населенном пункте Золотое — после развода ВСУ постепенно возвращаются на свои позиции.

Напомним, СММ ОБСЕ работает в Донбассе с 2014 года. В ее задачи входит мониторинг ситуации в регионе и предоставление регулярных отчетов.