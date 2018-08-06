Москва, 6 августа, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что фьючерсы на нефть 6 августа прибавили около 0,5%, в целом рынок находится в коррекционной фазе и ближайшим серьезным уровнем сопротивления для фьючерса Brent является отметка в $70 за баррель. Главным фактором, который определяет коррекционную волну является рост добычи нефти в странах ОПЕК и России, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

the3cats Нефть

«Саудовская Аравия после последней редакции соглашений ОПЕК плюс начала быстро наращивать добычу нефти, доведя добычу почти до 10,5 млн баррелей в сутки. Россия аналогично быстро нарастила добычу нефти, теперь страна вышла в мировые лидеры по этому показателю 11,2 млн баррелей. Министр энергетики России Александр Новак заявил 6 августа, что рост добычи в 260 тыс. баррелей соответствует последним договоренностям с ОПЕК. Данные факты на фоне усиления торговой конфронтации между США и Китаем, что неизбежно ударит по темпам роста мировой экономики и снизит потребление энергоносителей, и привели к масштабной коррекции на нефтяном рынке», — полагает эксперт.

Пока поддерживают фьючерсы данные из США, которые говорят о снижении активности сланцевых компаний. Стало уменьшаться количество активных буровых в США, по последним данным компании «Бейкер Хьюз», число вышек снизилось на две штуки до 859. Также упала и добыча нефти, данные минэнерго США показали снижение этого показателя на 0,9% до 10,9 млн баррелей в сутки.

«Если на этой неделе ситуация с добычей нефти в США изменится и начнут расти запасы нефти, то можно ожидать возобновления коррекции цен на нефть, то есть снижения к уровню $70», — считает Богданов.

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