Москва, 6 августа, 2018, 15:35 — ИА Регнум. Несмотря на усиливающийся негативный новостной фон, российский рубль 7 августа сохранит стабильность, торгуясь к американскому доллару в диапазоне 63,00−63,70 рубля и к евро 73,00−73,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Основной негатив для российской валюты сейчас исходит от американских сенаторов, которые никак не хотят успокаиваться на летних каникулах и делают все более громкие антироссийские заявления, касающиеся новых ограничений. Давление на рубль оказывает и российский Минфин, который объявил о новых планах покупки валюты в период с 7 августа по 6 сентября на рекордные 383,2 млрд рублей.

«Сдерживать это давление на российский рубль завтра будет крайне низкая торговая активность на международном валютном рынке. Неопределенность в курсовой динамике основных валют служит для рубля в определенной степени нейтральным фоном. Так что участникам российского валютного рынка пока остается лишь следовать за общемировой тенденцией, ожидая общего роста активности на финансовых рынках», — полагает эксперт.

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