Ташкент, 6 августа, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Итальянская компания Waste to energy предложила хокимияту (администрации) Ташкента построить в городе завод по утилизации мусора, который будет генерировать тепловую и электрическую энергию, сообщает 6 августа издание «Подробно.uz».

Alan Levine Свалка

Проектная мощность завода составит 1200 тонн твердых бытовых отходов в день. Планируется, что небольшое количество выбросов позволит производству разместиться вблизи с населенными пунктами и школами.

Отметим, в Узбекистане действует 186 полигонов захоронения бытовых отходов, в которых размещено 33,4 млн тонн мусора. В конце июня СМИ республики обратили внимание на проблему незаконных мусорных свалок. В частности, такая свалка образовалась в Алмазарском районе Ташкента.