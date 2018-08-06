Душанбе, 6 августа, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Линии электропередачи в рамках проекта CASA-1000 на территории Таджикистана будет строить индийская компания Kalpa-Taru Power Transmission Limited, с которой уже подписано соответствующее соглашение, сообщил председатель государственного таджикистанского энергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода.

ЛЭП

Он отметил, что непосредственная прокладка линии уже стартовала. Завершение строительства таджикского участка ЛЭП запланировано на 2021 год.

Тем временем еще не согласован вопрос о выборе подрядчика для строительства других объектов в рамках проекта на территории страны. Речь, в частности, идет о конверторной подстанции пропускной способностью 1300 мВт в Сангтуде.

Напомним, CASA-1000 — это проект общей стоимостью более $1 млрд. Он изначально предполагал поставки излишков выработанной в летний период в Таджикистане и Киргизии электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Однако позже Афганистан заявил, что не будет покупать электричество в рамках проекта, оставив за собой лишь роль страны-транзитера.

Запуск реализации CASA-1000 состоялся еще в 2016 году, однако из-за сложностей с выбором подрядчиков начало строительства затягивалось.