Москва, 6 августа, 2018, 15:28 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор попросил президента РФ Владимира Путина о помощи. Речь идёт о проекте строительства онкологического центра, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как уточнил Моор в ходе сегодняшней рабочей встречи с главой государства в Кремле, в 2014 году профильные министерства отработали вопросы кредитования по проекту через Международный банк реконструкции и развития.

«Мы прошли все этапы, была полностью согласована концепция, потом в силу объективных причин она не состоялась. И после вашего послания Федеральному собранию Минфин сам на нас вышел, поскольку стоит задача по онкологии, а наш проект в высокой степени готовности», — пояснил глава региона.

При этом Владимир Путин отметил необходимость поиска источников финансирования и обязательного завершения проекта. «Объект надо заканчивать — это совершенно точно», — сказал президент.

Добавим, что в ходе рабочей встречи Моор доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, в частности о строительстве крупного медицинского центра в регионе, который возводится с 2007 года. На сегодня, как отметил врио губернатора Тюменской области, здесь уже построены федеральный центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть «Нефтяник», радиологический и морфологический центры. Также реализуется частный проект — центр «Мать и дитя». Средства на реализацию проекта выделяют как из федеральной, так и региональной казны.