Киев, 6 августа, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило свое несогласие с тем, что президент России Владимир Путин посетил Крым. Соответствующее сообщение распространила 6 августа пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Визит является «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

По мнению киевских чиновников, поездка Путина «на временно оккупированную территорию» была несогласованной.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признавать юрисдикцию Киева после совершенного там антиконституционного переворота. Полуостров стал частью России после всенародного референдума, на котором более 95% жителей высказались за выход из состава Украины и присоединение к РФ.