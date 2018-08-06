Углич, Ярославская область, 6 августа, 2018, 20:05 — ИА Регнум. XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» подошёл к концу. В мероприятии приняли участие более 800 фотографов из России, Германии, Дании и других стран.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотопарад в Угличе

В рамках фестиваля прошло более 90 мероприятий, среди которых лекции, мастер-классы и выставки по трём направлениям: «Фотожурналистика», «Современная фотография» и «Школа фотографии». Порядка тридцати мастеров делились с участниками своим опытом. Особый интерес у них вызвала лекция Павла Косенко «Как научиться видеть цвет в фотографии», творческая встреча с Георгием Пинхасовым и лекция амбассадора Panasonic Виктора Водолазького, посвященная психологическим особенностям работы с моделью.

Традиционно фестивальные дни сопровождали различные блиц-конкурсы. Среди них — «Добро пожаловать, турист!» о туристических возможностях Углича, «Кошка, которая гуляет сама по себе» о городских кошках и конкурс на лучший фоторепортаж о событии. Кроме того, впервые на фестивале провели конкурс среди молодёжи «Мой ровесник».

В последний день «Фотопарада» организаторы подвели итоги конкурса «Точка на карте. Возможность будущего». Работы принимали в шести номинациях: серии «Проблемы современности» и «Культура и традиции», а также одиночные фотографии «Человек», «Путешествия» и «Аэрофото». Спецноминация — «Это Кавказ».

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Tochka grandprix-16

Гран-при конкурса получила серия белорусского фотографа Татьяны Ткачевой «Сезоны Веры», в которой она рассказывает биографию 91-летней женщины через содержимое ее платяного шкафа. Кроме того, жюри решило наградить специальным дипломом «Отмечено мастерами» Сергея Шандина за фотографии «Пентакль» и «В старом порту».

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Tochka grandprix-4

Татьяна Ткачёва Фотография из серии «Сезоны Веры»

Сергей Шандин «Пентакль»

Сергей Шандин «В старом порту». Эссуэйра

В номинации «Проблемы современности» победу одержала серия «Наши люди» Марии Трапезниковой. Второе место досталось серии «Свет, который внутри» Дарьи Асланян, третье — «Повелители оружия» Эдуарда Корниенко.

Мария Трапезникова Фотография из серии «Наши люди»

Дарья Асланян Фотография из серии «Свет, который внутри»

Эдуард Корниенко Фотография из серии «Lord of the guns — Повелители оружия»

Первенство в номинации «Культура и традиции» одержала серия «Корни сердца вместе» Валентина Сидоренко. Второе и третье место разделили «Железка» Сергея Строителева и «Урал Мари. Народный Костюм» Федора Телкова.

Валентин Сидоренко Фотография из серии «Корни сердца вместе растут»

Сергей Строителев Фотография из серии «Железка»

Фёдор Телков Фотография из серии «Урал Мари. Народный костюм»

Фотография «Сестры» Юлии Кононенко заняла первое место в номинации «Человек». Серебро досталось снимку «Про любовь» Натальи Хомутовой. Бронза — фотографии «Приходской священник» Владимира Кравцова.

Юлия Кононенко Сёстры с.Веселоярск, Алтайский край

Наталья Хомутова «Про любовь». Ярославская обл

Владимир Кравцов «Приходской священник города Мари-Турек в республике Марий Эл»

В номинации «Путешествия» призовые места достались снимкам «Торжок» Даниила Иванова, «Ничто не вечно под луной» Михаила Прохорова и «Внимательно» Татьяны Валько. Награда «Отмечено жюри» попала в руки Сергея Шандина за работу «В старом порту» и Владимиру Колмакову за работу «Рыбак»

Даниил Иванов «Торжок. Дом на краю»

Прохоров Михаил «Ничто не вечно под луною»

Татьяна Валько «Внимательно»

Сергей Шандин «В старом порту». Эссуэйра

Владимир Колмаков «Рыбак»

Лучшей фотографией номинации «Аэрофото» стала «Пентакль» Сергея Шандина. Второе место занял Алексей Матвеев со снимком «Тихоокеанское побережье. Камчатка». Третье — Александр Кряжев за фотографию «Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря».

Сергей Шандин «Пентакль»

Алексей Матвеев «Тихоокеанское побережье». Камчатка

Александр Кряжев «Спортсмены во время старта гонки соревнований по зимнему кайтингу на льду Обского моря»

В спецноминации «Это Кавказ» победил Максим Новиков с фотографией «В ожидании праздника, аул Чох». Призовые места также достались Павлу Волкову за фото «Сакинат» и Анне Берналь за «Утро в облаках. Кубачи, Дагестан, 2018».

Максим Новиков Фотография из серии «Дагестан»

Павел Волков Фотография из серии «Сакинат»

Анна Берналь «Утро в облаках». Кубачи, Дагестан, 2018

Напомним, XII Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» проходил с 1 по 5 августа. Основной темой мероприятия была «Современная фотография». В 2019 году фестиваль пройдет с 7 по 11 августа.