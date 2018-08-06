Киев, 6 августа, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Через пять лет на Украине не останется плацкартных вагонов, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 6 августа УНИАН.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В плацкартном вагоне

По его словам, цель «Украинских железных дорог» (УЖД) — избавиться от плацкартных вагонов. В течение пяти лет УЖД планируют полностью перейти на вагоны-купе.

Напомним, в 2018 году УЖД запланировали повышение тарифов на пассажирские перевозки на 24%. Повышение пройдет в два этапа — по 12% весной и осенью. Также ранее исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов заявил, что в 2018 году компания запустит 200 новых и капитально отремонтированных вагонов.