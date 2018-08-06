Киев, 6 августа, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Верховной раде Украины нужно принять ряд законопроектов по созданию свободной экономической зоны «Донбасс», которая будет предусматривать ряд налоговых, таможенных и бюджетных преференций для всего региона, включая неподконтрольную украинскому правительству часть.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко. Война на Украине

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Долженков.

«Если мы хотим как-то изменить ситуацию, а не просто говорить, что мы сейчас подадим иск о возмещении убытков… Зачем нам нужно выделять средства на прилегающие территории Донбасса? Нужно говорить комплексно — о всей территории Донецкой и Луганской областей. Примите этот закон, и это станет сигналом для тех территорий, чтобы реинтегрироваться», — сказал Долженков.

Он назвал «предвыборным пиар-ходом» поручение президента Петра Порошенко разработать план развития подконтрольной ВСУ части Донбасса.

«К сожалению, это является пиар-ходом действующей власти, которая пытается повысить свой электоральный рейтинг в преддверии президентских выборов. За четыре года ситуация не поменялась, постоянно идет вялотекущий конфликт. Бюджетные выделения для подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей происходили по остаточному принципу. Это легко проследить по бюджетам, которые принимались за 2015−2018 гг… Мы сейчас говорим о развитии прилегающих территорий, а что мешало заложить статьи финансирования в бюджет, почему сейчас заговорили?» — задался вопросом депутат.

Он также призвал Киев упростить порядок выплаты пенсий украинцам с неподконтрольной части Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа президент Порошенко обратился к кабинету министров с просьбой принять меры для скорейшего создания межведомственного координационного органа, который систематизирует данные об убытках Украины от потери Крыма и части Донбасса. Также президент поручил разработать детальный план по комплексному развитию территорий, прилегающих к неподконтрольной правительству части Донбасса.

«Обратился в кабинет министров с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона. Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным», — заявил, в частности, Порошенко.